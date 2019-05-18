От Беларуси под номером 19 выступила 16-летняя певица Зена. Несмотря на свой юный возраст, девушка покорила уже множество вершин, включая Евровидение-2019. Она уверенно прорвалась в финал и сейчас ведет ярую борьбу за первое место. Подробнее о выступлении артистки читайте в материале.

Беларусь в этом году на Евровидении-2019 представляет молодая певица Зена (ZENA). В свои 16 лет девушка уже по праву заслуживает звание финалистки международного конкурса. До этого Зена участвовала в Национальном отборе на Детское Евровидение – 2015.

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Девушка считает, что ее композиция поможет занять почетное место на конкурсе. Ранее Зена заявляла, что планирует попасть минимум в финал Евровидения. Эту цель она достигла. Сможет ли певица попасть на лидерские позиции?

Выступление Зены было ярким, красочным и зажигательным! Не зря же Сергей Притула сравнил ее с Бритни Спирс. Но комментатор Евровидения-2019 подметил, что сама хореография затмевает песню.



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