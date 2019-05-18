На Евровидении-2019 Швецию представлял Джон Лундвик (John Lundvik). Певец выиграл Нацотбор в Швеции, и у него довольно большая поддержка в Европе. Как выступила Швеция в финале – смотрите в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 от 18 мая 2019

Джон Лундвик от Швеции выступал в финале Евровидения-2019 с песней «Too Late for Love», что в переводе означает «Слишком поздно для любви».

«Никогда не поздно для любви на самом деле», – прокомментировал Сергей Притула.

Трек, хоть и с грусным названием, но очень танцевальный и драйвовый. Певец не первый раз пробует попасть на Евровидение, но именно в 2019 году ему улыбнулась судьба. Букмекеры прогнозируют Джону Лундвику высокое четвертое место в турнирной таблице.

Также известный факт, что Джон Лундвик является соавтором песни «Bigger Than Us», с которой в этом году будет представлять Великобританию Майкл Райс.

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