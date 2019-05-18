Группа Hatari с песней «Hatrið mun sigra» выступила во второй половине финала Евровидения-2019. Музыканты с момента появления в списках участников конкурса взбудоражили весь мир. Несмотря на свой провокационный образ Hatari уверенно попали в финал. Как выступила БДСМ-группа? Читайте в материале.

У Исландии в этом году очень интересный представитель на Евровидении. Напоминаем, Hatari – группа арт-эстрадного искусства. Музыканты славятся своими своеобразными выступлениями вживую. Звезды позиционируют себя как антикапиталистический коллектив исполнителей технической производительности БДСМ.

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Поездка Hatari на Евровидение-2019 могла не состояться. Причиной стали слухи о том, что группа планировала провести акцию протеста против Израиля прямо во время выступления на сцене. Протеста на сцене нет, исключительно провокационный номер и странные образы, которые являются нормой для данного коллектива.

По словам Сергея Притулы, именно эта группа его удивила, а в особенности своим БДСМ-перформансом, и даже названием песни. К слову «Hatrið mun sigra» в переводе – «ненависть воцарится». «Европа их точно запомнит надолго», – заявил Сергей Притула.

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