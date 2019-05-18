Евровидение-2019: как выступила Чехия в финале
18.05.2019
Представители Чехии исполнили в финале Евровидения-2019 свою песню «Friend оf а Friend». Инди-поп-группа, которая состоит из трех парней, поразила многих зрителей. Как прошло их выступление, смотрите в материале.
Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию финала от 18 мая 2019
Группа из трех парней Lake Malawi представила песню «Friend of a Friend» в финале Евровидения-2019. В ней поется о трагичную любовь, когда девушка бросила парня ради его лучшего друга. Но сама песня довольно зажигательная и энергичная.
В состав группы Lake Malawi входят такие участники: Альберт Черный – вокал и гитара, Жероним Шубрт – бас и клавишные, Антонин Грабал – ударные, Павел Палат – гитара.
Букмекеры не прогнозируют группе места даже в десятке.
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