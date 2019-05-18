Под номером 21 на сцене Евровидения-2019 выступил Билал Ассани с песней «Roi». Напоминаем, музыкант попал в финал автоматически, так как Франция входит в «Большую пятерку». Подробнее о выступлении Билала Ассани читайте в материале.

Билал Ассани гордится тем, что создал свой образ благодаря Кончите Вурст. Именно под ее влиянием музыкант с 15 лет создавал новое «я». Певец и видеоблогер получил известность благодаря видео на своем YouTube-канале. Творческая деятельность певца началась с 2015 года. В то время Билал Ассани решил принять участие в шоу «The Voice Kids»-2 и с легкостью попал на проект в команду певца и композитора Патрика Фьори.

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О выступлении Билала Ассани на финале Евровидения-2019. Букмекеры пророчат исполнителю всего лишь 9 место на конкурсе. Сергей Притула отметил, что движение «корона», которое использует исполнитель, Филипп Киркоров назвал плагиатом. Якобы этот жест ранее использовала Алла Пугачева.



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