Во второй половине финала Евровидении-2019 от Италии выступил певец и композитор Алессандро Махмуд, он же Mahmood. Исполнитель представил композицию «Soldi» («Деньги»), которая уже собрала на YouTube почти 82 миллиона просмотров. Как же выступил Mahmood – читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

В своей конкурсной композиции «Soldi» музыкант поет от лица лирического героя. Он обращается к отцу, оставившему семью ради богатства, когда мальчику было 6 лет. Для Mahmood композиция «Soldi» очень личная, хотя прямо исполнитель не говорит, что речь идет именно о его семье.

Больше по теме: Евровидение-2019: участники конкурса

Композиция несомненно идеально подходит под формат песенного конкурса. Ритмичная и манерная песня «Soldi» моментально запоминается. Также, стоит отметить, что хлопки во время припева активно поддержали зрители в зале. Песня «Soldi» стала самой прослушиваемой за сутки на аудио-платформе Spotify. Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула, охарактеризовал выступление Mahmood одним словом: «Браво!»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ