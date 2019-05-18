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Евровидение-2019: как выступил Mahmood от Италии

18.05.2019

Во второй половине финала Евровидении-2019  от Италии выступил певец и композитор Алессандро Махмуд, он же Mahmood. Исполнитель представил композицию «Soldi» («Деньги»), которая уже собрала на YouTube почти 82 миллиона просмотров. Как же выступил Mahmood – читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

представитель испании евровидение 2019

фото взято из источника:eurovision.tv

В своей конкурсной композиции «Soldi» музыкант поет от лица лирического героя. Он обращается к отцу, оставившему семью ради богатства, когда мальчику было 6 лет. Для Mahmood композиция «Soldi» очень личная, хотя прямо исполнитель не говорит, что речь идет именно о его семье.

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Композиция несомненно идеально подходит под формат песенного конкурса. Ритмичная и манерная песня «Soldi» моментально запоминается. Также, стоит отметить, что хлопки во время припева активно поддержали зрители в зале. Песня «Soldi» стала самой прослушиваемой за сутки на аудио-платформе Spotify. Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула, охарактеризовал выступление Mahmood одним словом: «Браво!» 

 

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