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Евровидение-2019: как выступил Лука Хэнни от Швейцарии

18.05.2019

Швейцарию в финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 представил певец Лука Хэнни (Luca Hänni). Известность пришла к исполнителю в 2012 году после участия в 9 сезоне «Deutschland Sucht Den Superstar». Чем удивлял и как выступил Лука Хэнни от Швейцарии, читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

евровидение 2019 лука хэнни

фото взято из источника:eurovision.tv

Певец Лука Хэнни представил Швейцарию на финале  Евровидения-2019 с песней «She Got Me». Известно, что конкурсная композиция была написана самим музыкантом в соучастии с командой национальных и международных композиторов. Изюминкой трека является его ритмические и ближневосточные элементы.

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Заводной трек не дает усидеть на месте и, однозначно, будет все лето звучать на танцполах. По мнению комментатора Евровидения-2019 Сергея Притулы, его выступление находиться в его личном топе фаворитов.

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