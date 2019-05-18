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Евровидение-2019: как выступил Израиль в финале

18.05.2019

Как прошло выступление страны-хозяйки Евровидения 2019 – Израиля – смотрите прямо сейчас. В этом году Израиль представил певец и актер Коби Марими с песней «Home». На сцене все прошло очень феерично – смотрите в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 от 18 мая 2019

Коби марими

Коби Марими заявил, что планирует нарушить сформировавшуюся традицию, а именно что страна-хозяйка Евровидения не выигрывает повторно. Он уверен, что именно у него есть все шансы на победу, ведь мужчина поет оперным голосом.

«Его даже называют израильским Фреди Меркюри за его харизматичные усы и сильный тембр голоса», – заметил Сергей Притула.

И хотя букмеркеры не прогнозируют Коби Марими места в десятке, он называет свое участие в Евровидении-2019 исполнением его заветной мечты. Во время своего выступления на сцене певец даже пустил слезу от эмоций, которые его переполняли.

 

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