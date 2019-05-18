Евровидение-2019: как выступил дуэт от Германии S!Sters

S!Sters с песней «Sister» выступила в первой половине второго полуфинала. Постановка дуэта для кого-то идеальная, а кто-то считает, что участники Евровидения-2019 перемудрили с песней. Но как же выступила S!Sters – далее в материале.

Трогательная песня, спокойная постановка и нежные голоса артисток очаровали сцену Евровидения-2019 Проницательный текст песни, посыл и трепетные танцевальные движения задели европейского зрителя. Хотя на самом деле конкурсантки – не сестры, ощущение семейной, крепкой связи, присутствовало до конца выступления.

В этом году S!Sters от Германии удивляли интересным тембром и мощным голосом.

S!sters

S!sters представляют Германию на 64-м конкурсе Евровидение. Девушки отправились в Тель-Авив, поскольку победили в местном отборе «Unser Lied für Israel».

Дата основания дуэта – 2019 год.

NDR (радио- и телекомпания в Германии) специально для песни «Sister» искала двух певиц. Авторы композиции – Лорелл Баркер, Марин Кальтенбахер, Том Элер и Томас Стенгор. Дуэт был создан в процессе проведения Нацотбора. Девушек уже прозвали «едва знакомыми сестрами». 22 февраля харизматичные певицы стали победительницами отбора, получив максимальное количество баллов. Несмотря на то, что девушки знакомы совсем недавно, у них получился очень слаженный дуэт.

