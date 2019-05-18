Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2019: как выступил дуэт от Германии S!Sters

18.05.2019

S!Sters с песней «Sister» выступила в первой половине второго полуфинала. Постановка дуэта для кого-то идеальная, а кто-то считает, что участники Евровидения-2019 перемудрили с песней. Но как же выступила S!Sters – далее в материале.

Трогательная песня, спокойная постановка и нежные голоса артисток очаровали сцену Евровидения-2019 Проницательный текст песни, посыл и трепетные танцевальные движения задели европейского зрителя. Хотя на самом деле конкурсантки – не сестры, ощущение семейной, крепкой связи, присутствовало до конца выступления.

В этом году S!Sters от Германии удивляли интересным тембром и мощным голосом.

S!sters

S!sters представляют Германию на 64-м конкурсе Евровидение. Девушки отправились в Тель-Авив, поскольку победили в местном отборе «Unser Lied für Israel».

Дата основания дуэта – 2019 год.

NDR  (радио- и телекомпания в Германии) специально для песни «Sister» искала двух певиц. Авторы композиции –  Лорелл Баркер, Марин Кальтенбахер, Том Элер и Томас Стенгор. Дуэт был создан в процессе проведения Нацотбора. Девушек уже прозвали «едва знакомыми сестрами». 22 февраля харизматичные певицы стали победительницами отбора, получив максимальное количество баллов. Несмотря на то, что девушки знакомы совсем недавно, у них получился очень слаженный дуэт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить