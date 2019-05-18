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Евровидение-2019: как на финале выступила участница от Албании Йонида Маличи

18.05.2019

Под номером 2 на финале Евровидения-2019 выступила представительница Албании Йонида Маличи  (Jonida Maliqi). Своим эмоциональным исполнением певица пробила себе путь в финал песенного конкурса, но как прошло ее выступление сегодня? Читайте в материале.

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албания евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Песня, с которой певица отправилась покорять международный конкурс, называется «Ktheju tokës». По словам артистки, композиция посвящена эмигрантам, покинувшим родину, чтобы отыскать счастье в чужих краях. Своей песней Йонида Маличи призывает эмигрантов вернуться на родину.

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Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула отметил, что тематика песни сейчас очень актуальна в Европе, а само выступление Йониды Маличи было гораздо сильнее и проникновеннее, чем на полуфинале. 

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