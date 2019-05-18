Евровидение-2019: как на финале выступил Сергей Лазарев

В первой половине финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2019 от России вновь выступил Сергей Лазарев. Букмекеры прогнозируют исполнителю лишь 5 место. Понравилось ли выступление публике, и как прокомментировал номер Сергей Притула — читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

Напоминаем, что спустя три года Сергей Лазарев решил второй раз побороться за победу. Его выступление во втором полуфинале не смогло удивить зрителей: постановкой из-за того, что еще в первом полуфинале умножение исполнителя на экране уже было использовано.

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Композиция Сергея Лазарева «Scream» («Крик») более лирическая и рассказывает нам о страхах, которые перерастают в крик. Ведущий и комментатор Сергей Притула поделился своим мнением о выступлении: «Ходят слухи, что Сергею Лазареву уже пророчат победу экстрасенсы. Но, после его выступления на втором полуфинале, букмекеры передвинули его со второго места на седьмое».

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