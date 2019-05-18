Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2019: как на финале выступил Сергей Лазарев

18.05.2019

В первой половине финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2019 от России вновь выступил Сергей Лазарев. Букмекеры прогнозируют исполнителю лишь 5 место. Понравилось ли выступление публике, и как прокомментировал номер Сергей Притула — читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

евровидение 2019 россия сергей лазарев

фото взято из источника:eurovision.tv

Напоминаем, что спустя три года Сергей Лазарев решил второй раз побороться за победу. Его выступление во втором полуфинале не смогло удивить зрителей: постановкой из-за того, что еще в первом полуфинале умножение исполнителя на экране уже было использовано.

Больше по теме: Евровидение 2019: Сергей Притула прокомментировал выступление Сергея Лазарева

Композиция Сергея Лазарева «Scream» («Крик») более лирическая и рассказывает нам о страхах, которые перерастают в крик.  Ведущий и комментатор Сергей Притула поделился своим мнением о выступлении: «Ходят слухи, что Сергею Лазареву уже пророчат победу экстрасенсы. Но, после его выступления на втором полуфинале, букмекеры передвинули его со второго места на седьмое».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить