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Евровидение-2019: как на финале выступил Дункан Лоуренс от Нидерландов

18.05.2019

Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) представил Нидерланды на финале Евровидении-2019. Ранее голландский певец достойно выступил во втором полуфинале песенного конкурса и еще сильнее укрепился на позиции лидера. Как же выступил  Дункан Лоуренс на финале Евровидения-2019? Узнайте в материале уже сейчас!

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

дункан лоуренс евровидение 2019

фото взято из источника:eurovision.tv

Песня «Arcade» — о несчастной любви и болезненном разрыве. Дункан Лоуренс сказал, что композиция является правдивой историей его жизни. Речь в ней идет о девушке, которую Дункан хорошо знал в юности. Композиция и постановка приятно удивили во втором полуфинале, но удалось ли фавориту букмекеров Дункану Лоуренсу повторить вау-эффект в финале?

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Простой текст, минималистичная постановка и действительно душевное выступление не может оставить равнодушным. Номер не был перегружен спецэффектами, а заставляет зрителя всецело погрузиться в исполнение. Комментатор Евровидение-2019 Сергей Притула отметил, что его выступление очень глубокий и проницательный, а песня — настоящий хит. Дункан Лоуренс — достойный претендент на победу.

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