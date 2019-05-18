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Евровидение-2019: фотоподборка Верки Сердючки в Тель-Авиве

18.05.2019

Украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко) приехала в Тель-Авив в качестве приглашенной звезды. Известно, что ее выступление состоится в финале Евровидения-2019. Как проводит время Верка Сердючка в Израиле? Смотрите в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию финала от 18.05.2019

Началось все с оранжевой дорожки, а вернее, открытия Евровидения-2019 и шампанского.

евровидение 2019

Фото взято из источника: .instagram.com/v_serduchka

Также Верка Сердючка и ее сценическая мама прогулялись без грима.

евровидение

Фото взято из источника: instagram.com/v_serduchka

Больше по теме: Евровидение-2019: девиз конкурса – «Позволь себе мечтать»

евровидение сердючка 2019

Фото взято из источника: instagram.com/v_serduchka

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Фото взято из источника: instagram.com/v_serduchka

А еще встретилась с легендарными звездами международного песенного конкурса Евровидение.

сердючка

Фото взято из источника: instagram.com/v_serduchka

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