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Евровидение-2019: финал международного конкурса (Анонс)

18.05.2019

Уже сегодня в 22:00 на телеканале СТБ – финал Евровидения-2019. За победу на международном песенном конкурсе будут бороться участники от 26 стран. А еще, зрителей ожидает выступление поп-дивы Мадонны! Анонс Евровидения-2019 смотрите в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Вот и наступил день финала Евровидения-2019. За победу на песенном конкурсе будут бороться участники от таких стран: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

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В финале Евровидения-2019 выступит поп-дива Мадонна. Ее выступление считается самым дорогим за всю историю международного конкурса.

Video: Евровидение-2019: финал международного конкурса (Анонс)

Евровидение 2019 - крупнейший музыкальный конкурс Европы, который пройдет 18.05.2019 в Тель-Авиве. Не пропустите прямые трансляции конкурса Евровидение 2019 на телеканале СТБ

Напоминаем, что после второго полуфинала изменились и ставки букмекеров. К слову, тройка лидеров осталась прежней: Дункан Лоуренс – Нидерланды, Кейт Миллер-Хейдке – Австралия, Джон Лундвик – Швеция.

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