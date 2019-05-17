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В 12 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится долгожданный финал

17.05.2019

Финал проекта «Холостяк»-9 совсем близко. В 12 выпуске Никита Добрынин сделает свой главный выбор и останется лишь с одной участницей! Самое романтическое событие весны нельзя пропустить! Кто же станет победительницей и избранницей Никиты — узнайте в 12 выпуске проекта «Холостяк»-2019.

финал холостяк 9

В 12 финальном выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

  • Как пройдут последние два свидания на проекте?
  • Что пойдет не так в преддверии финала?
  • Смогут ли девушки справиться со своими чувствами и волнением?
  • И в кого же влюбился главный Холостяк страны Никита Добрынин?

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Это нельзя пропустить! Финал самого романтического проекта весны «Холостяк»-9 состоится уже 24.05.2019! С кем останется Никита Добрынин — смотрите в 12 выпуске!

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