В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники будут противостоять победителям-аматорам
17.05.2019
В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет долгожданная кулинарная битва. Наконец-то вся Украина узнает, кто лучше умеет готовить: профессионалы или же победители-аматоры всех сезонов. Кто же победит и какие еще сюрпризы нас ждут в 12 выпуске?
Подробнее смотрите в 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- Истинный кулинар может без рецепта определить все ингредиенты того или иного блюда. Под силу ли такая задача профессионалам?
- Победители всех восьми сезонов вновь вернутся на кухню «МастерШеф» и будут работать как одна команда.
- Чьи кулинарные способности оценят компетентные судьи?
- Какое задание на битве черных фартуков не просто удивит кулинаров, а поставит под серьезные сомнения их умения?
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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники будут противостоять победителям-аматорамВ 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет долгожданная кулинарная битва. Наконец-то вся Украина узнает, кто лучше умеет готовить: профессионалы или же победители-аматоры всех сезонов. Кто же победит и какие еще сюрпризы нас ждут в 12 выпуске
Video: В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники будут противостоять победителям-аматорамВ 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет долгожданная кулинарная битва. Наконец-то вся Украина узнает, кто лучше умеет готовить: профессионалы или же победители-аматоры всех сезонов. Кто же победит и какие еще сюрпризы нас ждут в 12 выпуске
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