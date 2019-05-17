В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет долгожданная кулинарная битва. Наконец-то вся Украина узнает, кто лучше умеет готовить: профессионалы или же победители-аматоры всех сезонов. Кто же победит и какие еще сюрпризы нас ждут в 12 выпуске?

Подробнее смотрите в 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

Истинный кулинар может без рецепта определить все ингредиенты того или иного блюда. Под силу ли такая задача профессионалам?

Победители всех восьми сезонов вновь вернутся на кухню «МастерШеф» и будут работать как одна команда.

Чьи кулинарные способности оценят компетентные судьи?

Какое задание на битве черных фартуков не просто удивит кулинаров, а поставит под серьезные сомнения их умения?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники будут противостоять победителям-аматорам В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет долгожданная кулинарная битва. Наконец-то вся Украина узнает, кто лучше умеет готовить: профессионалы или же победители-аматоры всех сезонов. Кто же победит и какие еще сюрпризы нас ждут в 12 выпуске

Video: В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники будут противостоять победителям-аматорам В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет долгожданная кулинарная битва. Наконец-то вся Украина узнает, кто лучше умеет готовить: профессионалы или же победители-аматоры всех сезонов. Кто же победит и какие еще сюрпризы нас ждут в 12 выпуске

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