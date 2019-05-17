В 11 выпуске проекта «Холостяк»-9 стали известны финалистки

В 11 выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин отправился в родной город Черновцы, чтобы познакомить девушек со своими родителями. Неделя проверки и неудобных вопросов стала настоящим испытанием для каждой участницы. Кто понравился семье главного героя, а кто, наоборот, не вызвал положительных чувств — читайте в материале.

София первая отправилась на знакомство с родителями Холостяка. С волнением девушки помогла справиться мама Никиты. Женщина решила рассказать сначала о себе, чтобы расположить участницу к разговору. Во время личного общения София призналась, что к детям пока не готова. Но обсуждая тему любви и настоящих чувств, растрогала маму Холостяка до слез.

После общения с родителями главного героя пара уединилась в университете, где учился Холостяк. Разговор выдался вновь несерьезным, ведь София всячески отшучивалась и смеялась.

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«Я хотел услышать вполне серьезные ответы взрослого человека. Сейчас в моей голове сумбур», — добавил Никита.

Второй с родными Холостяка знакомилась Даша. Прежде чем приехать в дом к семье мужчины, пара решила прогуляться по романтическим местам Черновцов. Никита Добрынин рассказывал легенды о влюбленных, а также расспрашивал о прошлых отношениях Даши.

Настало время знакомства с близкими Никиты. Многие ответы девушки категорически не понравились маме Холостяка, ведь она сочла их за заученный и стандартный текст. Но многие встали на защиту участницы, ссылаясь на ее юный возраст.

Лиля последней приехала на встречу с Холостяком. Прежде чем познакомить девушку с родными, Никита показал участнице свое первое место работы. Именно там начинался его путь к успеху. Однако какой неожиданностью стало появление лучшей подруги Холостяка — Юлии.

Во время встречи с родителями Лиля открылась по-новому. Уверенная, смелая и целеустремленная участница искренне отвечала на все вопросы. Именно это помогло родителям сделать вывод, что в столь юные годы девушка достаточно мудра и умна.

Однако выбор оставался за Никитой Добрыниным. Церемония роз стала особенно волнительной, ведь мужчине нужно было выбрать девушек, которые пройдут в финал.

«Были моменты, которые заставили меня задуматься. Это повлияло на мое решение», — начал Холостяк.

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София покинула реалити в шаге от финала. Главный герой отметил, что девушка особенно понравилась маме. Однако взаимоотношения необходимо строить не с родителями, а с ним.

Лиля и Даша получили свои последние розы на проекте «Холостяк»-9. Ведь уже в 12-м выпуске Никита Добрынин скажет главные слова 9 сезона лишь одной из них.

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