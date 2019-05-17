Певица MARUV, победительница Нацотбора на Евровидение-2019, презентовала клип на песню «Mon Amour». Композицию она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann. Посмотреть и оценить клип MARUV можно прямо сейчас!

Победительница украинского Нацотбора-2019 порадовала поклонников новым клипом и динамичной песней «Mon Amour». Свой новый трек MARUV записала вместе с известным швейцарским диджеем Mosimann.

В клипе представлены достаточно откровенные и сексуальные образы. Эпатажная певица появилась в черном костюме из латекса, который дополнила широким поясом на цепях. В новом ролике MARUV танцует в пуантах возле пилона, принимая очень пикантные позы. Также в клипе появляется Mosimann. Диджей страстно целуется с одной из танцовщиц.

Но это еще не все! Мы снова видим MARUV, но уже в другом наряде. Девушка появилась в облегающем костюме телесного цвета, расписанном словами из песни.

MARUV — «Mon Amour»

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