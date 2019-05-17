Канны 2019: самые известные фильмы, победившие на Каннском кинофестивале

С 14 по 25 мая 2019 года пройдет 72-й Каннский кинофестиваль — один из самых престижных в киноиндустрии. Фестиваль проводиться с 1946 года и ежегодно собирает самых известных представителей мира кино. Кстати, за всю историю фестиваля ни один кинорежиссёр не смог завоевать приз трижды, но многие фильмы получили не только признание критиков, но и получили статус культовых. Читайте нашу подборку самых известных фильмов, побеждавших на Каннском кинофестивале.

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Летят журавли (1958)

Фильм Михаила Калатозова в свое время был одним из новаторских. «Летят журавли» остался единственным советским полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.

Смотрите трейлер фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» прямо сейчас!

Сладкая жизнь (1960)

«Сладкая жизнь» считается одной из лучших картин Федерико Феллини. Лента делиться на семь основных эпизодов, по которым можно провести аналогии с семью смертными грехами, семью таинствами, а также семью днями творения. Кстати, имя друга главного героя, фотографа по фамилии Папараццо, стало нарицательным и подарило название одной из самых популярных профессий современности.

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Шербурские зонтики (1964)

Музыкальная мелодрама Жака Деми с Катрин Денёв в главной роли удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в 1964 году. Является фильмом-оперой — на протяжении всего фильма нет ни одного разговорного диалога. Своегорода гимн влюбленным всего мира. Первоначально на главную роль была приглашена победительница конкурса «Евровидение» Изабель Обре, но из-за серьёзных травм, полученных в дорожной аварии, была вынуждена отказаться от неё.

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Мужчина и женщина (1966)

Французский мелодраматический фильм Клода Лелуша был удостоен множества наград, а режиссер завоевал всемирную известность. Фильм рассказывает о любви между молодой вдовой Анной Готье, чей муж, каскадёр, погиб во время съёмок фильма, и Жаном-Луи Дюроком, профессиональным автогонщиком, тоже вдовцом. Его жена покончила с собой, узнав, что он попал в аварию во время гонок. Их случайная встреча перерастает с взаимного притяжения в любовь. Создавался фильм необычно: диалоги целиком импровизировали и снимали, как хронику без дублей. Если казалось, что сцена не получилась, то от неё отказывались и снимали другую.

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Фотоувеличение (1967)

Первый англоязычный фильм итальянского режиссера Микеланджело Антониони по мотивам рассказа Хулио Кортасара«Слюни дьявола». Оказал большое влияние на киноиндустрию — во многих картинах можно найти отсылки на этот фильм-притчу.

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Таксист (1976)

Культовый фильм Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли. Де Ниро играет социопатичного ветерана Вьетнамской войны, который медленно сходит с ума, работая таксистом в Нью-Йорке. Сцена, где главный герой смотрит в зеркало и разговаривает сам с собой, была полной импровизацией актера и включена в золотой фонд кинематографа.

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Апокалипсис сегодня (1979)

Фильм стал широко известен в прессе задолго до его выпуска из-за долгого и трудного процесса съёмок. Вначале чуть не умер из-за сердечного приступа исполнитель главной роли Мартина Шина, съемки растянулись на 16 месяцев, вместо 6 недель и даже прерывали из-за тайфуна!

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Весь этот джаз (1980)

Полубиографический музыкальный фильм американского режиссёра и хореографа Боба Фосса — в основу легли реальные события. Картина получила не только золотую пальмовую ветвь, но и 4 Оскара.

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Человек из железа (1981)

«Человек из железа» считается классикой европейского кино. Лента Анджея Вайды рассказывает о забастовках в Польше в начале 1980-х, где режиссер даже использовал документальные кадры. Примечательно, что работу над картиной Вайда закончил буквально за несколько часов до премьеры на фестивале.

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Пианино (1993)

Режиссер картины Джейн Кэмпион — единственная женщина, дважды получившая главную награду Каннского кинофестиваля. Изначально задумка режиссера включала в себя несколько сюжетных линий о разных хозяевах пианино. Но во время работы над сценарием Джейн Кэмпион поняла, что достаточно и одной. А исполнительница главной женской роли Холли Хантер в фильме исполняла собственные фортепианные пьесы.

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Криминальное чтиво (1994)

Культовый фильм режиссера Квентина Тарантино, который не нуждается в представлениях. Множество наград, пальма первенства во всевозможных списках лучших фильмов и всенародная любовь.

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Танцующая в темноте (2000)

Музыкальный фильм-драма Ларса фон Триера является третьим фильмом трилогии «Золотое сердце», где главную роль сыграла певица Бьорк. Режиссер «Танцующей в темноте» сначала заказал известной исландской певице саундтрек к фильму, и только после этого послал ей сценарий картины и пригласил на главную роль.

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Пианист (2002)

Исторический фильм Романа Полански основан на реальных событиях и описывает историю пианиста Владислава Шпильмана. Кстати, работая над картиной, режиссер Роман Полански встретил мужчину, помогавшего его родным выжить во время оккупации.

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Древо жизни (2011)

Фильм Теренса Малика задумалсь в конце 70-х и была воплощена аж через 30 лет. В киноленте режиссер попытался ответить на вопросы жизни и смерти.

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Любовь (2012)

Камерная драма режиссёра Михаэля Ханеке была крайне высоко оценена мировыми кинокритиками и зрителями. Ханеке взялся за тему старения, основываясь на собственном опыте, после просмотра нескольких фильмов и телепрограмм о судьбе пожилых людей.

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Жизнь Адель (2013)

Французская мелодрама режиссёра Абделатифа Кешиша получила одобрительные оценки как критиков, так и зрителей. Даже автор на графической новеллы Жюли Маро «Синий — самый теплый цвет», по мотивам которой основан фильм, тепло восприняла картину. Актрисы, исполнившие главные роли, читали сценарий лишь один раз. Абделатиф Кешиш настоял на том, чтобы они выкинули сценарий из головы и импровизировали.

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