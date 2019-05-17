Канны 2019: как попасть на Каннский кинофестиваль

Как попасть на Каннский кинофестиваль — мечту любого киномана? Каждый год в мае у вас есть возможность окунуться в сказочный мир французской Ривьеры — знаменитости, показы и вечеринки. Читайте в нашем материале, как попасть в Канны, если вы не связаны с миром кино.

Больше по теме: Канны 2019: Жена Венсана Касселя на красной дорожке Каннского фестиваля

С 14 по 25 мая пройдет культовый международный Каннский кинофестиваль. Лазурный берег ежегодно с 1946 года собирает самых известных представителей мира кино: Ксавье Долан и Педро Альмадовар, Сергей Лозница и Андрей Звягинцев, Кейт Бланшет и Кристен Стюарт. Известные актрисы со всего мира съезжаются на красную дорожку, где представляют свои новые эксклюзивные наряды. Всемирно известное жюри из мира кино выбирает лучшие фильмы, тысячи фанатов ждут появления на красной дорожке знаменитостей, а любители кино и журналисты спешат с одного показа на другой. Город на время фестиваля в течении 20 дней превращается в невероятно красивую декорацию к фильму, где в главной роли может оказаться каждый.

Больше по теме: Канны 2019: фотоподборка с открытия Каннского кинофестиваля

Именно здесь вы можете случайно попасть на вечеринку в ближайшем отеле и встретить Жана Рено. Или выйти утром за круасаном и на берегу моря увидеть Квентина Тарантино с Умой Турман. Столкнуться в зале с Гийомом Кане или выпить в баре бокал вина с режиссером фильма-победителя, который только сошел с красной дорожки под бурные аплодисменты.

Если вы своей профессиональной деятельностью не касаетесь мира кино, у вас все равно есть шанс пройтись по красной дорожке под вспышки фотокамер и увидеть первым премьерные фильмы самых известных режиссеров мира фестивального кино.

Опция «3 дня в Каннах» — это путешествие в сказочный мир французской Ривьеры. Вам просто нужно написать мотивационное письмо, подробно расписав почему вы хотите посетить Каннский кинофестиваль. Но, конечно, нужно быть очень убедительным, ведь таких как вы десятки тысяч. Прием заявок, как правило, завершается за месяц до старта фестиваля. Если вам скажут «да» — пакуйте чемоданы и отправляйтесь на встречу к Джулии Робертс и Сандре Баллок. Но не забудьте заранее позаботиться о билетах и отеле.

Подобное предложение — это прецедент. Каннский кинофестиваль всегда считался закрытым клубом, куда могли попасть только люди из киноиндустрии и пресса. Теперь же любой обычный человек имеет шанс посмотреть фильмы фестиваля, пускай только в рамках трех дней.

Больше по теме: Канны 2019: новый фильм Джима Джармуша открыл Каннский кинофестиваль

В этом году заявки уже не принимают, но у вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться и точно посетить Лазурный берег в самое яркое его время – Каннский кинофестиваль.

Источник фото: Facebook Festival de Cannes

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ