Все знают, что весна – лучшая пора для уютных посиделок у костра вместе с любимыми людьми! А время, когда все сплоченно готовят закуски в ожидании готовности вкуснейшего шашлыка, – самое занимательное! И именно для того, чтобы вкус вашего шашлыка запомнился близким надолго, участник шоу «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян поделился собственными секретами того, как мариновать шашлык!

Маринад для шашлыка из индейки на основе дижонской горчицы

Лично у меня, когда зарождалась идея замариновать индейку для шашлыка, в голове сразу возникал протест против майонеза, который я – человек кавказских кровей — категорически не хотел использовать! Именно поэтому я придумал необычный и в то же время легкий рецепт маринада для мяса индейки.

Для приготовления вам понадобится:

Репчатый лук — 0,8 кг

Помидор — 0,8 кг

Соль

Перец красный острый

Перец красный паприка

Мускатный орех

Горчица дижонская — 0,3 кг

Все это нужно хорошо перемешать в глубокой миске, лук и помидор нарезать тонкими полукольцами. Полученную смесь соединить с мясом и оставить в холодильнике на 4—5 часов или использовать вакуумный пакет для ускорения мариновки.

Маринад для шашлыка из свинины на основе тимьяна

Для приготовления вам понадобится:

Лук белый репчатый — 1 кг

Кинза свежая — 0,1 кг

Базилик — 0,1 кг

Тимьян свежий — 0,1 кг

Соль и черный перец по вкусу

Рекомендую всем мясо свинины нарезать крупными кусками, а лук — полукольцами. Всю зелень желательно нарезать, как на салат. После этого распределите мясо на столе одним слоем, посолите, поперчите, посыпьте зеленью, луком и хорошенько перемешайте. Далее нужно поместить мясо в кастрюлю настаиваться. Я рекомендую замариновать мясо именно за сутки до жарки. Но если же вам нужно пожарить мясо вечером текущего дня, то оставьте мясо в тепле, чтобы лук и зелень успели пустить сок и мясо успело пропитаться.

Маринад для шашлыка из говядины на основе кинзы и базилика

Для приготовления вам понадобится:

Лук белый репчатый — 2 кг

Помидор красный — 2 кг

Паприка, соль, кориандр, черный молотый перец

Кинза свежая — 0,1 кг

Базилик — 0,1 кг

Тимьян свежий — 0,1 кг

Оливковое масло — 0,3 кг

Этот принцип маринования очень похож с моим фирменным свиным шашлыком. Но обратите внимание, что тут присутствует большое количество лука и помидоров. Ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Масло в маринаде нужно именно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо. Также масло используют для появления на мясе красивой корочки. Смесь нужно поставить в холодильник на ночь.

Маринад для шашлыка из баранины на основе томатов и чеснока

Для приготовления вам понадобится:

Соль, смесь перцев

Оливковое масло

Тмин молотый

Паприка

Помидоры

Лук репчатый красный

Чеснок

Кинза

Базилик

Петрушка

Все пропорции можете брать по аналогии говяжьего шашлыка, принцип маринования тоже, но самое главное – не жалейте помидоры! Смесь нужно поставить в холодильник на ночь. Для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!

Приятного аппетита!