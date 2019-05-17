Как провести эту пятницу, 17 мая 2019 года, узнайте у нас в гороскопе на сегодня. Чтобы прислушиваться к советам планет, достаточно просто читать наш гороскоп.

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Овен

В эту пятницу вы можете найти того самого партнера для своего бизнеса, которого так давно искали. Или на вас выйдет нужный человек и предложит вам хорошее сотрудничество. Кстати, если вы ищете работу, удача может улыбнутся именно сегодня.

Телец

Сегодня ваш партнер по работе может повести себя не очень красиво. Или друг попадет в беду. Если это случится, то вы для себя должны решить, как поступить в такой ситуации. Помочь или отстраниться? Выбор только за вами.

Близнецы

У вас апатия ко всему. Вам все еще хочется побыть наедине и вы будете беречь свое личное пространство. А еще вы, как ежик в тумане, пытаетесь найти выход для себя из сложившейся ситуации и никак не можете его найти. Вам просто нужен отдых.

Рак

Если проведете эту пятницу весело и не будете сидеть дома, то вполне можете познакомиться с новыми крутыми людьми, которые в последствии станут вашими друзьями. Может, вы даже вступите в секретный клуб по интересам, не думали об этом?

Лев

Сегодня, возможно, нужно будет помочь любимому человеку с его проблемами. Он как никогда нуждается в вашей поддержке и ваш поступок только усилит ваши чувства. Спросите, в чем именно вы можете быть полезным.

Дева

У вас как никогда получается совмещать личную жизнь и работу. Вы буквально гонитесь за двумя зайцами, но знаете, в этот раз у вас все получается. Результаты вы сможете увидеть уже сегодня!

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Весы

Развивайте новые технологии по работе. Если вам повезет, то сегодня новая техника окажется у вас в руках и полном вашем распоряжении. Вы даже можете начать обучать молодые кадры, ведь они и так берут с вас пример!

Скорпион

Вы готовы к серьезным переменам в личной жизни. Проявляйте больше романтики, говорите о своих чувствах, не бойтесь открываться своему партнеру. Ведь начинать нужно себя, а не ждать поступков от остальных, а самому сидеть на месте.

Стрелец

В работе у вас все идет гладко, как по маслу. Скорее всего, в вашем коллективе появятся новые люди, но вы все равно в этот период будете занимать лидирующую позицию. Может, стоит попросить о повышении?

Козерог

Ваша личная жизнь начала выходить на совершенно новый уровень. Если есть возможность, берите сегодня билеты с любимым человеком в новое путешествие. А возможно, это он должен приехать к вам?..

Водолей

Как насчет немного обновить свое жилье? Вам бы не мешало поменять обстановку или обзавестись парочкой новых вещей для дома. Кстати, если вы думали сделать ремонт, то начинать стоит именно сегодня!

Рыбы

Соцсети сегодня не для вас. Вам хочется пропасть и закрыться от всего мира, электронного в том числе. Позвольте себе один денек такого отдыха от дел мирских и побудьте наедине с собой, вам понравится.

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