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Евровидение-2019: все финалисты международного конкурса

17.05.2019

Евровидение-2019 подходит к концу, и уже в эту субботу станет известно кто станет победителем. Напоминаем, что 16 мая стали известны последние 10 финалистов международного конкурса. Кто будет бороться за заветное первое место 18 мая?  Читайте в материале. евровидение 2019 Больше по теме: Евровидение-2019: все песни участников финала международного конкурса

В гранд-финале выступят 26 участников:

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