Евровидение 2019: прогноз букмекеров на победителя

После того, как все финалисты Евровидение-2019 стали известны, прогнозы букмекеров снова поменялись. Хотя лидер Дункан Лоуренс уверенно стоит на своем первом месте. Кто может занять остальные призовые места? О лидерах Евровидения по прогнозам букмекеров читайте в материале.

Букмекеры изменили свои прогнозы и это неудивительно, ведь стали известны все участники финала. Напоминаем, что 18 мая на сцене Тель-Авива выступит 26 конкурсантов. На первом месте по мнению букмекеров уверенно держится Дункан Лоуренс из Нидерландов. Более того, главный фаворит Евровидения-2019 после своего удачного выступления оторвался от конкурентов просто на недосягаемое расстояние. Согласно прогнозам букмекеров в процентном соотношении вероятность на победу составляют 46%.

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Со второй на третью позицию опустился исполнитель из Швеции Джон Лундвик. Его шансы на победу по мнению букмекеров составляют 7%.

Шансы на победу других стран-участниц вы можете посмотреть ниже:

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