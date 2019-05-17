Евровидение 2019: прогноз букмекеров на победителя
17.05.2019
После того, как все финалисты Евровидение-2019 стали известны, прогнозы букмекеров снова поменялись. Хотя лидер Дункан Лоуренс уверенно стоит на своем первом месте. Кто может занять остальные призовые места? О лидерах Евровидения по прогнозам букмекеров читайте в материале.
Букмекеры изменили свои прогнозы и это неудивительно, ведь стали известны все участники финала. Напоминаем, что 18 мая на сцене Тель-Авива выступит 26 конкурсантов. На первом месте по мнению букмекеров уверенно держится Дункан Лоуренс из Нидерландов. Более того, главный фаворит Евровидения-2019 после своего удачного выступления оторвался от конкурентов просто на недосягаемое расстояние. Согласно прогнозам букмекеров в процентном соотношении вероятность на победу составляют 46%.
Для сравнения, Австралия, которая сейчас в рейтинге стоит на втором месте имеет всего лишь 12% на выигрыш в Евровидении. Но опять же, не стоит забывать, что букмекеры не решают конечный исход международного конкурса.
Со второй на третью позицию опустился исполнитель из Швеции Джон Лундвик. Его шансы на победу по мнению букмекеров составляют 7%.
Шансы на победу других стран-участниц вы можете посмотреть ниже: