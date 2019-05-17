На Евровидении-2019 от Франции будет выступать поклонник Кончиты Вурст – Билал Ассани. Именно под ее влиянием музыкант с 15 лет создавал новое «я». Теперь он будет бороться за победу в самом крупном песенном конкурсе Европы. Больше о Билале Ассани читайте в материале.

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Билал Ассани (Bilal Hassani) – «Roi»

Билал Ассани

Родился 9 сентября 1999 г. (19 лет)

Билал Ассани – певец и видеоблогер. Известность получил благодаря видео на своем YouTube-канале. Творческая деятельность певца началась с 2015 года. В то время Билал Ассани решил принять участие в шоу «The Voice Kids»-2 и с легкостью попал на проект в команду певца и композитора Патрика Фьори.

В 2018 году Билал был среди участников Нацотбора «Destination Eurovision» и уже 20 декабря поклонники услышали отрывок его конкурсной композиции «Roi» («Король»). К слову, песня написана звездным дуэтом «Madame Monsieur». Именно эти музыканты представляли Францию на Евровидении-2018 в Лиссабоне.

Уже через месяц видео на песню «Roi» достигло почти 5 миллионов просмотров. 26 января блогер-андрогин в «Destination Eurovision» занял первое место из восьми. Билал получил 50 баллов от жюри, 150 – от зрителей.

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Билал Ассани с прошлого года подвергается расистским и гомофобным атакам. Напоминаем, что звезда в 2017 году публично заявил о своей гомосексуальной ориентации. Музыкант даже получал угрозы смерти в социальных сетях. ЛГБТ-организации «Urgence Homophobie» и «Stop Homophobie» объединили свои усилия, чтобы прекратить издевательство над молодым артистом и подали в суд на всех, кто оскорблял Билала.

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