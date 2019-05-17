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Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала от 18.05.2019

17.05.2019

Уже совсем скоро, 18 мая, станет известно имя победителя, покорившего Евровидение-2019. Прямую трансляцию международного конкурса можно будет посмотреть на телеканале СТБ. Комментировать Евровидение-2019 будет непревзойденный Сергей Притула. Не пропустите это событие! Уже в субботу, 18.05.2019, в 22:00 включайте СТБ, а также смотрите онлайн-трансляцию финала Евровидения-2019 на STB.UA!

евровидение трансляция стб

За победу на Евровидении-2019 будут бороться 26 стран, среди которых «Большая пятерка» – Франция, Великобритания, Италия, Германия, Испания. Шестым гарантированным финалистом традиционно является представитель страны – хозяйки конкурса. В этом году им стал  Kobi Marimi.

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Согласно жеребьевке, которая прошла после второго полуфинала, 18 мая выступят 26 стран-участников в таком порядке:

  1. Мальта: Michela  – «Chameleon»
  2. Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
  3. Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
  4. Германия:  S!sters – «Sister»
  5. Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
  6. Дания: Leonora – «Love Is Forever»
  7. Сан-Марино:  Серхат – «Say Na Na Na»
  8. Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
  9. Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
  10. Словения: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
  11. Кипр: Тамта – «Replay»
  12. Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  13. Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
  14. Израиль: Kobi Marimi – «Home»
  15. Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  16. Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»
  17. Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
  18. Эстония: Віктор Крон – «Storm»
  19. Беларусь: Зена – «Like It»
  20. Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
  21. Франция: Bilal Hassani – «Roi»
  22. Италия: Mahmood – «Soldi»
  23. Сербия: Невена Божович – «Круна»
  24. Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
  25. Австралия: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
  26. Испания: Miki – «La Venda»

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