Евровидение-2019: Мадонна выступит в финале с новой песней

Мадонна прилетела в Израиль в день первого полуфинала. Поп-дива прибыла в Тель-Авив на частном самолете миллиардера в сопровождении 135 человек. На музыкальном конкурсе Евровидение-2019 Мадонна порадует поклонников новой песней. Больше читайте в материале.

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Приезд Мадонны был под вопросом из-за разногласия с организаторами. Но стороны все же договорились о выступлении звезды на Евровидении-2019. Финансировать ее приезд согласился канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

Поп-дива прибыла в Тель-Авив в сопровождении своей команды, которая состоит из 135 человек. Сейчас звезда вовсю готовится к перфомансу.

Накануне выступления на Евровидении-2019 звезда представила новую песню под названием «Future», записанную совместно с рэп-исполнителем Quavo. Вероятно, именно с этой композицией Мадонна выйдет на сцену главного музыкального конкурса Европы.

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Скорее всего поп-дива появится в эпатажном костюме с повязкой на лице. Именно в таком наряде она готовится к выступлению на Евровидении-2019:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 16 Май 2019 в 7:15 PDT



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