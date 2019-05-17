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Евровидение-2019: Мадонна выступит в финале с новой песней

17.05.2019

Мадонна прилетела в Израиль в день первого полуфинала. Поп-дива прибыла в Тель-Авив на частном самолете миллиардера в сопровождении 135 человек. На музыкальном конкурсе Евровидение-2019 Мадонна порадует поклонников новой песней. Больше читайте в материале.

мадонна евровидение

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Приезд Мадонны был под вопросом из-за разногласия с организаторами. Но стороны все же договорились о выступлении звезды на Евровидении-2019. Финансировать ее приезд согласился канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

Поп-дива прибыла в Тель-Авив в сопровождении своей команды, которая состоит из 135 человек. Сейчас звезда вовсю готовится к перфомансу.

Накануне выступления на Евровидении-2019 звезда представила новую песню под названием «Future», записанную совместно с рэп-исполнителем Quavo. Вероятно, именно с этой композицией Мадонна выйдет на сцену главного музыкального конкурса Европы.

мадонна евровидение

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Скорее всего поп-дива появится в эпатажном костюме с повязкой на лице. Именно в таком наряде она готовится к выступлению на Евровидении-2019:


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Публикация от Madonna (@madonna)


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