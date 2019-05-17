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Евровидение-2019: кто прошел в финал 16.05.2019

17.05.2019

Сегодня, 16 мая, подошел к концу второй полуфинал Евровидения-2019. Свои композиции представили участники из 18 стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

евровидение 2019

Больше по теме: Евровидение-2019: кто прошел в финал 14.05.2019

В финал конкурса Евровидение-2019 прошли 10 представителей:

  1. Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
  2. Дания: Leonora – «Love Is Forever»
  3. Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
  4. Мальта: Michela  – «Chameleon»
  5. Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
  6. Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
  7. Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  8. Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  9. Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
  10. Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»

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