Евровидение-2019: какие страны выступят в гранд-финале
17.05.2019
Евровидение-2019 подходит к концу и уже в эту субботу станет известно кто станет победителем. Напоминаем, что 16 февраля стали известны последние 10 финалистов международного конкурса. Кто будет бороться за заветное первое место 18 февраля? Читайте в материале.
Больше по теме: Евровидение-2019: все песни участников финала международного конкурса
В гранд-финале выступят 26 участников:
- Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
- Дания: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
- Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
- Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
- Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
- Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
- Беларусь: Зена – «Like It»
- Сербия: Невена Божович – «Круна»
- Кипр: Тамта – «Replay»
- Эстония: Віктор Крон – «Storm»
- Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
- Австралия: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
- Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
- Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
- Словения: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
- Франция: Bilal Hassani – «Roi»
- Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»
- Италия: Mahmood – «Soldi»
- Германия: S!sters – «Sister»
- Испания: Miki – «La Venda»
- Израиль: Kobi Marimi – «Home»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+