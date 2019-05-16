Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

В 11 выпуске «Холостяк»-9 девушки познакомятся с родителями Никиты

16.05.2019

11 выпуск проекта «Холостяк»-9 станет самым волнительным для троих девушек. Никита Добрынин выбрал тех, с кем готов познакомить своих родителей. София, Лиля и Даша приедут в дом к главному герою, чтобы понравиться самым близким людям Холостяка. Однако удастся ли им это – узнаем в эту пятницу, 17.05.2019, на телеканале СТБ.

никита добрынин и мама

В 11 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

  1. Чьи намерения шокируют маму Никиты Добрынина?
  2. Какая участница понравится и запомнится родителям мужчины?
  3. Почему расплачется самый близкий человек Холостяка?
  4. Кем на самом деле приходится Никите его лучшая подруга?
  5. И главное: кто попадет в финал девятого сезона проекта «Холостяк»?

Больше по теме: Кастинг на 10-й сезон проекта «Холостяк»

Не пропустите интригующий и волнительный 11-й выпуск самого романтического реалити страны «Холостяк» 9 сезон. Кто покинет проект в шаге от финала и повлияет ли на решение Никиты мнение родителей – узнаем в эту пятницу, 17.05.2019, на телеканале СТБ в 20:00.

Video: В 11 выпуске «Холостяк»-9 девушки познакомятся с родителями Никиты

В 11 выпуске проекта Холостяк 9 сезон участницы познакомятся с родителями Никиты Добрынина. Не пропустите 11 выпуск проекта Холостяк 2019 уже в пятницу, 17.05.2019

Video: В 11 выпуске «Холостяк»-9 девушки познакомятся с родителями Никиты

В 11 выпуске проекта Холостяк 9 сезон участницы познакомятся с родителями Никиты Добрынина. Не пропустите 11 выпуск проекта Холостяк 2019 уже в пятницу, 17.05.2019

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ