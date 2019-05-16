11 выпуск проекта «Холостяк»-9 станет самым волнительным для троих девушек. Никита Добрынин выбрал тех, с кем готов познакомить своих родителей. София, Лиля и Даша приедут в дом к главному герою, чтобы понравиться самым близким людям Холостяка. Однако удастся ли им это – узнаем в эту пятницу, 17.05.2019, на телеканале СТБ.

В 11 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

Чьи намерения шокируют маму Никиты Добрынина? Какая участница понравится и запомнится родителям мужчины? Почему расплачется самый близкий человек Холостяка? Кем на самом деле приходится Никите его лучшая подруга? И главное: кто попадет в финал девятого сезона проекта «Холостяк»?

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Не пропустите интригующий и волнительный 11-й выпуск самого романтического реалити страны «Холостяк» 9 сезон. Кто покинет проект в шаге от финала и повлияет ли на решение Никиты мнение родителей – узнаем в эту пятницу, 17.05.2019, на телеканале СТБ в 20:00.

Video: В 11 выпуске «Холостяк»-9 девушки познакомятся с родителями Никиты В 11 выпуске проекта Холостяк 9 сезон участницы познакомятся с родителями Никиты Добрынина. Не пропустите 11 выпуск проекта Холостяк 2019 уже в пятницу, 17.05.2019

Video: В 11 выпуске «Холостяк»-9 девушки познакомятся с родителями Никиты В 11 выпуске проекта Холостяк 9 сезон участницы познакомятся с родителями Никиты Добрынина. Не пропустите 11 выпуск проекта Холостяк 2019 уже в пятницу, 17.05.2019