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Слава Красовская: Отдельный кайф — работа с нашими четвероногими актерами

16.05.2019

Украинская актриса Слава Красовская снялась в сериале «Дочки-матери» производства Vaverka production. Сегодня Слава рассказала о лучших партнерах на съемочной площадке. С кем Славе лучше работалось? И почему артистка мечтает завести собаку? Читайте в материале!

слава красовская

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Звезда костюмированной мелодрамы «Крепостная» Слава Красовская снялась в хорошем сериале для всей семьи — «Дочки-матери». Актриса сыграла смешную, добродушную, но слегка безответственную Марину.

Персонаж Славы — молодая сексуальная девушка, в которую влюблен главный герой сериала. Марина симпатизирует многим мужчинам. Она всегда открыта для помощи, особенно если это нужно близким людям. Девушка часто поддается эмоциям, иногда может совершать необдуманные поступки.

слава красовская

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 Марина обожает животных, поэтому и пошла работать в ветеринарную клинику. Оказывается, актриса Слава Красовская тоже в восторге от них:

«Отдельный кайф — это работа с нашими четвероногими актерами! Когда я впервые увидела в полумраке павильона исполнительницу роли Саныча — ирландского волкодава, — то сильно испугалась. Но собака оказалась нежной и послушной и даже откликалась на слово «булочка». Однако самой большой моей любовью в этом проекте стала корги Ося. Теперь мечтаю завести себе собаку такой же породы».

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Слава Красовская — талантливая актриса, которая в костюмированной мелодраме «Крепостная» перевоплотилась в упорную и острую на язык Галю. И уже этой осенью во втором сезоне масштабного сериала мы узнаем, как сложится судьба любимой героини.

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