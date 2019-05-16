Слава Красовская: Отдельный кайф — работа с нашими четвероногими актерами

Украинская актриса Слава Красовская снялась в сериале «Дочки-матери» производства Vaverka production. Сегодня Слава рассказала о лучших партнерах на съемочной площадке. С кем Славе лучше работалось? И почему артистка мечтает завести собаку? Читайте в материале!

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Звезда костюмированной мелодрамы «Крепостная» Слава Красовская снялась в хорошем сериале для всей семьи — «Дочки-матери». Актриса сыграла смешную, добродушную, но слегка безответственную Марину.

Персонаж Славы — молодая сексуальная девушка, в которую влюблен главный герой сериала. Марина симпатизирует многим мужчинам. Она всегда открыта для помощи, особенно если это нужно близким людям. Девушка часто поддается эмоциям, иногда может совершать необдуманные поступки.

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«Отдельный кайф — это работа с нашими четвероногими актерами! Когда я впервые увидела в полумраке павильона исполнительницу роли Саныча — ирландского волкодава, — то сильно испугалась. Но собака оказалась нежной и послушной и даже откликалась на слово «булочка». Однако самой большой моей любовью в этом проекте стала корги Ося. Теперь мечтаю завести себе собаку такой же породы».

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