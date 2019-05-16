Талантливая артистка Наталья Васько сыграла главную роль в сериале «Дочки-матери». Также любимую актрису мы уже совсем скоро увидим в костюмированной мелодраме «Крепостная». Почему Наталья согласилась сниматься в картине «Дочки-матери»? И какие отношения у нее с дочерью в реальной жизни? Читайте прямо сейчас в нашем материале!

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Наталья, чем вас заинтересовал сериал «Дочки-матери»? Почему вы согласились сниматься в этой картине?

Такая история не может быть неинтересной: тема семьи, конфликт отношений между родителями и детьми, мужем и женой, любовь, недоразумения и измены — это знакомо нам всем. Хотелось через героиню Наталью немного поделиться и своим опытом, опытом ошибок и мудрых поступков. В сценарии сериала «Дочки-матери» много моментов, которые сходятся с моей реальной жизнью. И отношения с дочерью, и какое-то сходство в восприятии мужчин, возможно, не на 100%, но совпадение есть. Я тоже буду сто раз просить прощения за опоздание, волноваться за всех и принимать многие вещи близко к сердцу. Я благодарна Дмитрию Танковичу, что он рискнул представить зрителю другую Наталью Васько. Не женщину-вамп, а нежную, добрую, немного неуверенную в себе, но этим и прекрасную Наталью Ковалевич.

А чем вы отличаетесь от Натальи, которую мы видим в сериале «Дочки-матери»?

Вот так?! Только назвала вам сходства и теперь, как говорится, «назовите 10 отличий» (смеется. — Прим. ред.). Скажу одно: если бы я была директором гимназии, то не была бы настолько толерантной. И мой характер был бы не таким мягким, у меня все ходили бы в перерывах по струнке.

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Александр Кобзарь — ваш сериальный муж. Какие у вас с ним отношения за кадром?

Александр из тех актеров, с которыми чувствуешь себя уверенно на площадке. С ним нестрашно снимать откровенные сцены. Он тонкий, интеллигентный партнер. Словом, профессионал своего дела. Умеет хранить энергию и в момент команды режиссера «Начали!» превращать эту энергию в настоящую жизнь в кадре. Мне вообще повезло с партнерами, потому что Олег Савкин тоже заслуживает лучшей оценки! Крутые мне встретились мужчины, классная дочь и ее парень, классная его мама, моя сериальная мама, подруга и все, кто снимался в сериале «Дочки-матери».

В сериале ваша героиня очень переживает за своего ребенка. А как вы общаетесь с дочерью в реальной жизни?

Я — мама, и это нормально — волноваться за своего ребенка! И тоже, как в сериале, я раздражаю дочь своей чрезмерной опекой, хочу перестраховать каждый ее шаг, «подстелить соломку», а это часто отдаляет наших детей от нас. Родители боятся признаваться себе, что наши дети выросли и время отпускать их во взрослую жизнь…

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Наверное, еще и тем эта роль мне дорога и важна, что я могу поговорить и со своей дочерью о том, о чем до сих пор не решаюсь сказать в реальной жизни, объяснить некоторые вещи и попросить прощения. Она, читая эти слова, наверное, уже злится на меня. Вот ничего нас не меняет, горе-родителей. Одна надежда на понимание наших мудрых и прекрасных детей.

Чему должен научить зрителей сериал «Дочки-матери»?

Думаю, учить мы никого не будем. А история сериала «Дочки-матери» о нас всех: о наших недостатках, проблемах, разногласиях, недоразумениях, страхах и непростых жизненных ситуациях. О том, что всегда можно положиться друг на друга, получить поддержку, тепло родных и любящих людей — и в этом основной месседж, на мой взгляд. Мы старались быть честными сами с собой, поэтому надеюсь, что сериал «Дочки-Матери» найдет место в сердцах наших зрителей.

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