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Канны 2019: жена Венсана Касселя на красной дорожке Каннского фестиваля

16.05.2019

Жена французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки впервые вышла в свет через месяц после родов. Читайте подробности, а также смотрите фотоподборку модных выходов молодой мамы на красной дорожке Каннского фестиваля 2019. 

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На красной дорожке эффектно появилась молодая мама, жена Венсана Касселя красотка Тина Кунаки. Именно Каннский кинофестиваль она выбрала для первого выхода в свет через месяц после рождения дочери Амазони. Модель была в черном длинном платье из бархата и сатина, которое выгодно подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Также накануне выхода на красную дорожку Тину видели на набережной Круазетт, прогуливающуюся с подругой. Она была в легком цветочном платье и с невероятной улыбкой.

Жена Венсана Касселя тина кунаки

Жена Венсана Касселя тина кунаки

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Кроме того, Тина Кунаки в Каннах для поддержки любимого мужа 25 мая Венсан Кассель в составе съемочной группы будет представлять новый фильм  «Hors normes».

Источник фото: Getty Images

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