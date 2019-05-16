Канны 2019: жена Венсана Касселя на красной дорожке Каннского фестиваля

Жена французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки впервые вышла в свет через месяц после родов. Читайте подробности, а также смотрите фотоподборку модных выходов молодой мамы на красной дорожке Каннского фестиваля 2019.

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На красной дорожке эффектно появилась молодая мама, жена Венсана Касселя красотка Тина Кунаки. Именно Каннский кинофестиваль она выбрала для первого выхода в свет через месяц после рождения дочери Амазони. Модель была в черном длинном платье из бархата и сатина, которое выгодно подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Также накануне выхода на красную дорожку Тину видели на набережной Круазетт, прогуливающуюся с подругой. Она была в легком цветочном платье и с невероятной улыбкой.

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Кроме того, Тина Кунаки в Каннах для поддержки любимого мужа — 25 мая Венсан Кассель в составе съемочной группы будет представлять новый фильм «Hors normes».

Источник фото: Getty Images

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