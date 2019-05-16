Канны 2019: новый фильм Джима Джармуша открыл Каннский кинофестиваль

14 мая стартовал Каннский кинофестиваль 2019, и открыл престижное событие новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Читайте подробности.

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Конкурсная программа 72-го Каннского кинофестиваля началась премьерой фильма ужасов от культового американского режиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают». В зомби-комедии снялись Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон, Адам Драйвер, Дэнни Гловер, Том Уэйтс, Игги Поп и Селена Гомес.

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Рука режиссера чувствуется на протяжении всего фильма. Но если бы такую картину снял кто-либо другой, ее бы даже не смотрели. Когда это Джармуш – фильм становится открытием Каннского кинофестиваля. Фильм будет бороться в основном конкурсе за «Золотую пальмовую ветвь».

Несмотря на то, что обещанный пародийный зомби-хоррор получился довольно серьезным, чувство юмора мастера никуда не делось:

– Закончится все очень плохо. – Откуда такая уверенность? – Я читал сценарий…

Действие разворачивается в городишке Сентрвиль. Герои — местные полицейские (Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи), которым придется бороться с нашествием зомби.

На Лазурный берег режиссер приехал в компании главных героев: Билла Мюррея, Тильды Суинтон, Селены Гомес, Адама Драйвера. На конференции, посвященной фильму, группа отвечала на вопросы журналистов. Не все критики восприняли фильм положительно, но Джармуша это ничуть не смущало. Он рассказал, что вдохновлялся классическим хоррором Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» и другими ужастиками:

«Я больше фанат вампиров, чем зомби. Есть много режиссёров фильмов ужасов, которых я люблю, – такие как Сэм Рэйми и фильмы Джона Карпентера».

Также подняли вопрос про женщин-режиссеров, которых обычно в программе нет или очень мало. Тильда Суинтон серьезно высказала свое мнение, упомянув украинского режиссера Киру Муратову как пример сильного режиссера-женщины:

«У нас огромное количество женщин-режиссеров. Вопрос в том, почему мы о них забываем?»

Также один из журналистов поднял вопрос социальных сетей, задав его обладательнице самого большого количества подписчиков (более 150 млн) Селене Гомес: какая же цель у этого перед обществом? У Самой Селены огромная аудитория подписчиков, что делает ее ответственной за безопасность пользователей. Певица считает, что социальные сети достигли пиковой точки и их уже никак не сделать безопасней.

«Я благодарна за то, что обладаю собственной платформой. Я не выкладываю много бессмысленных фото. Как по мне, посты должны быть со смыслом».

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Смотрите трейлер фильма «Мертвые не умирают» прямо сейчас!

Источник фото: Getty Images

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