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Канны 2019: фотоподборка второго дня Каннского кинофестиваля

16.05.2019

Завершился второй день Каннского кинофестиваля 2019, который запомнился не только сильной конкурсной программой, но и звездными нарядями на красной дорожке. Смотрите подборку фото лучших образов прямо сейчас! 

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Эль Фаннинг

Эль Фаннинг канны 2019

Эль Фаннинг канны 2019

Эмбер Херд

Эмбер Херд канны 2019

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Джулианна Мур

Джулианна Мур канны 2019

Джулианна Мур канны 2019

Карла Бруни

Карла Бруни канны 2019

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Арая Харгейт

Арайя Харгейт канны 2019

Источник фото: REUTERS, Getty Images, facebook Festival de Cannes

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