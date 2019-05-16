Канны 2019: Элтон Джон появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Сегодня, 16 мая, сэр Элтон Джон появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019, чтобы представить биографический фильм «Рокетмен». Работа не вошла в конкурсную программу, но уже привлекла внимание гостей фестиваля и журналистов. Читайте подробнее.

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Сегодня вечером, 16 мая, состоится премьера внеконкурсного фильма «Рокетмен». Биографический музыкальный фильм режиссёра Декстера Флетчера, рассказывающий о жизни музыканта Элтона Джона. Хотя спродюсированный самим исполнителем и его супругом Дэвидом Фернишем фильм, не вошел в конкурсную программу, но уже привлек внимание гостей фестиваля и журналистов.

Днем главные герои уже позировали на официальном фотоколле, а вечером пройдутся по красной дорожке. Обещают, что это не будет обычный фильм, а фэнтези-мюзикл. Уже сегодня вечером гости убедятся в словах самого Элтона Джона.

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Изначально певец рассматривал на роль себя Джастина Тимберлейка и считал, что именно он должен сыграть его. В итоге главную роль исполнил 29-летний британский актер Тэрон Эджертон.

Смотрите трейлер биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» прямо сейчас!

Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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