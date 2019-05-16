Сегодня, 16 мая, украинцы отмечают День вышиванки 2019. Этот традиционный наряд не только незаменимый элемент нашей национальной одежды, но и всемирный тренд! Вы можете увидеть звезд в рубашках и вышитых платьях на красных дорожках и модных показах, светских мероприятиях и прогулках. Несомненно, у каждой модницы в гардеробе должна быть эта стильная и практичная вещь. Ко Дню вышиванки 16 мая мы подобрали для вас 10 лучших вариантов, как носить этот модный тренд.

Вышиванка с джинсами

Стильно и удобно. Дополнить такой наряд вы можете как грубой обувью, так и лодочками или босоножками. Например, певица Джамала продемонстрировала отличный вариант такого сочетания.

Вышиванка с шортами

В таком образе вы также будете выглядеть неотразимо. Кеды или ботильоны и стильные аксессуары сделают образ еще гармоничней.

Вышиванка с джинсовой юбкой

Для того, чтобы полностью соответствовать модным трендам, выберите юбку с завышенной талией и застежкой спереди.

Вышиванка в пляжном стиле

Надев вышитую тунику на купальник, вы можете отправиться на пляж или прогулку. Помните, что ткань должна быть качественной и натуральной.

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Вышиванка и джинсы-скинни

Удобно, практично и элегантно. На забывайте, что вышитая блуза может быть разных цветов. Гармонично с многими летними образами будет смотреться небесно-голубой оттенок.

Вышитое длинное платье

В последнее время очень популярными стали длинные платья-вышиванки. Цветовую гамму такого наряда и аксессуары вы можете выбрать на любой вкус. Идеальным летним дополнением станет соломенная шляпа.

Вышиванка и спорт

Сложно представляете такое сочетание? А зря! Кеды и вышитая туника, спортивные шорты и футболка в этническом стиле отлично дополняют друг друга.

Вышитое платье-мини

Лучшим дополнением станут сандалии или босоножки на танкетке.



Вышиванка-комбинезон

Национальный колорит может отображаться не только в привычной нам рубахе, но и, например, в таком наряде.

Вышиванка и деловой стиль

Дополнив образ классическими брюками, строгим костюмом и лодочками, вы можете отправиться и в офис, и на деловую встречу.

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Не забывайте, вышиванка обязательно должна быть сделана из натуральных тканей, а узор – вышит, а не нарисован. С такой вещью в гардеробе вы точно будете соответствовать модным тенденциям и отображать национальный колорит!

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