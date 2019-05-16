2019 год пройдет под знаком Желтого Водяного Кабана. В восточной культуре Кабан — символ трудолюбия, благородства и смелости. Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине Хаял Алекперов рассказал, чего ожидать каждому знаку зодиака в 2019 году.

Гороскоп на 2019 год — Овны

В 2019 году Овнам не стоит горячиться с выводами о людях и происходящих событиях. Эмоции и кардинальные решения могут привести к негативным последствием и испорченным отношениям с теми, кто относятся к вам хорошо. А потому не делайте резких шагов! В любом вопросе будьте максимально терпеливы и сдержанны. В профессиональной сфере этот год — время резкой смены событий. Стремительное движение вперед может также резко перейти в состояние спокойствия. Но в целом год будет удачным в деловой и финансовой сферах, особенно если вы не будете откладывать важные дела на потом.

Гороскоп на 2019 год — Тельцы

В личной жизни для одиноких Тельцов наступающий год будет удачным. Многие из них смогут встретить свою судьбу. Семейным же знакам стоит избегать ссор и конфликтов, поскольку они будут затяжными и приведут к серьезной трещине в отношениях. Уже с начала года жизнь представителей данного знака станет насыщенной и полной резких поворотов. Но такой быстрый темп может серьезно подорвать здоровье Тельцов. Потому не стоит забывать о правильном питании и здоровом сне. А также не позволять волнению отражаться на вашей нервной системе.

Гороскоп на 2019 год — Близнецы

В сфере личной жизни семейным представителям знака может недоставать романтики. Но прежде чем винить в холодности своего партнера, оцените как следует свою тактику в поведении с близким человеком. Скорее всего, к ней тоже есть вопросы. В финансовой сфере не стоит ожидать от покровительницы года Свиньи стабильности — за доходами могут следовать немалые растраты. Потому жить по принципу «здесь и сейчас» не получится. Старайтесь экономить и подходить к тратам взвешенно. Но вот в плане творчества год будет необыкновенно плодотворным — муза станет вашим частым гостем.

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Гороскоп на 2019 год — Раки

В этом году организованные и консервативные Раки могут столкнуться с ситуациями, когда тщательно просчитанные дела по необъяснимым обстоятельствам будут переноситься на неопределенный срок. Однако это не значит, что звезды не обещают вам удачи и успешных начинаний. Приятные и неожиданные сюрпризы не обойдут вас стороной. В личной жизни Раков ждут незабываемые встречи и головокружительные романы. Также не упустите свой шанс познакомиться со своей второй половинкой.

Гороскоп на 2019 год — Львы

Целеустремленность, красноречие и умение донести до окружающих свою точку зрения будут главными козырями Львов в этом году. Год Желтого Кабана сулит представителям знака немало новых проектов и высот, которые они смогут покорить благодаря своему сильному характеру. В делах любовных Львам не стоит торопить события. Старайтесь наслаждаться тем, что есть.

Гороскоп на 2019 год — Девы

Для трудолюбивых Дев наступающий год станет временем борьбы за свое мнение и жизненную позицию. Вам придется не раз отстаивать свою точку зрения и бороться за справедливость, как на работе, так и в личной жизни. Но кто, как не вы, знает, что успех дастся нелегко. Преграды и трудности закалят вас и сделают только сильнее. Наиболее успешным периодом для решения финансовых вопросов будет первая половина года. На это время стоит запланировать решение важных дел, таких как покупка недвижимости или серьезное капиталовложение.

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Гороскоп на 2019 год — Весы

2019 год для Весов — время творческих взлетов. Именно сейчас представителям этого знака будет легко отыскать единомышленников и заручиться поддержкой надежных партнеров. Но стоит остерегаться сплетен. Сейчас они могут серьезно навредить репутации Весов. Не обостряйте внимание завистников и недоброжелателей на своих успехах, чтобы не давать им лишнего повода пускать о вас слухи. Помните о том, что счастье любит тишину.

Гороскоп на 2019 год — Скорпионы

Год Свиньи будет успешным для Скорпионов в вопросах, связанных с недвижимостью. А потому можно смело планировать покупку дома. Первая декада года будет самым благоприятным временем для решения жилищных вопросов. В сфере личных отношений представителям знака звезды советуют быть максимально открытыми и искренними. Так как ваши молчаливость и замкнутость, присущие представителям этого знака, могут стать главными поводами для ссор и разногласий.

Гороскоп на 2019 год — Стрельцы

В карьерных вопросах Стрельцам будет сопутствовать успех. Потому можно смело браться за новые проекты, использовать новые возможности. Некоторые представители этого знака смогут даже кардинально сменить свою профессию. Но чрезмерная занятость вопросами карьеры может стать причиной недопонимания и конфликтов с любимым человеком. А потому старайтесь уделять больше времени партнеру и чаще радовать любимого человека приятными сюрпризами.

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Гороскоп на 2019 год — Козероги

Наступающий год для Козерогов – прекрасное время, чтобы осуществить давние планы. У вас для этого хватит и сил, и времени. Единственное, что может стать преградой на пути, – ваша собственная лень. А потому не идите у нее на поводу – тратьте с пользой каждую минуту, и очень скоро окажетесь у намеченной вершины. В делах любовных этот год принесет Козерогам немало перемен. И в первую очередь внутренних. Чтобы наладить личную жизнь, представителям знака стоит определиться, чего они хотят в отношениях.

Гороскоп на 2019 год — Водолеи

Год Свиньи для Водолеев — прекрасное время, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное при этом — пересмотреть жизненные ориентиры. В этом году многие представители знака откроют внутри себя новые грани и таланты. Старайтесь чаще себя хвалить, даже если вам кажется, что для этого нет повода. Именно от вашего настроя и жизненной позиции будут зависеть дальнейшие свершения.

Гороскоп на 2019 год — Рыбы

В 2019 году у Рыб будет достаточно сил, чтобы реализовать свои планы и намеченные цели. Вопрос лишь в том, хватит ли для этого терпения и выдержки, поскольку успех придет не сразу. Начало года для представителей знака может оказаться проблематичным и кризисным, особенно в сфере карьеры. Самым плодотворным периодом, который даст нужную отдачу, станет лето. В сфере личных отношений для Рыб этот год — возможность построить крепкие отношения. Семейным Рыбам, чтобы сохранить гармонию, не стоит устраивать сцен любимому человеку. И именно ваша эмоциональность станет главной причиной ссор.

Как отмечает Хаял Алекперов, фаворитами хозяина 2019 года станут отважные и решительные люди, которые готовы идти на риск и могут приложить максимум усилий для достижения цели. Достичь успеха удастся благодаря усиленному труду. В этом году стоит проявлять особое уважение к деньгам, поскольку Кабан (Свинья) не терпит расточительности. Необдуманные траты могут стать причиной дальнейших финансовых потерь.

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