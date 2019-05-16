Если вы не знаете, как провести 16 мая 2019 года, то читайте наш гороскоп на сегодня. Он поможет разобраться и настроиться на правильную волну.

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Овен

Любые операции с деньгами в этот день пройдут успешно! Вы хотите купить квартиру? Покупайте! Хотите продать квартиру? Продавайте! Хотите взять кредит или долг у друзей? Также благоприятно все пройдет. Не переживайте.

Телец

Если участвуете в каком-то судебном процессе, то знайте, что он, скорее всего, разрешится в вашу пользу. Вы обязательно добьетесь справедливости. Но! Это будет длинный процесс, и все не пройдет легко и гладко.

Близнецы

Было бы хорошо, если бы сегодня вам удалось пропасть для всего мира. Выключить телефон и не заходить в интернет. Побыть наедине с собой и разобраться в своих мыслях. Вот, что на самом деле нужно сейчас Близнецам, а не вот это вот все.

Рак

Сегодня вас вполне может посетить идея, которая изменит вашу жизнь и жизнь близких вам людей к лучшему! Вот только вам будет сложно донести ее до остальных, потому что они привыкли жить в своем мире и не выходить из зоны комфорта.

Лев

В личной жизни Львов все круто. У вас получится поговорить по душам и понять друг друга сегодня. Ваши планы на будущее явно совпадают и вы движетесь в одном направлении, так держать!

Дева

В этот жизненный период вам будет все удаваться. Вы придете к одной из целей, которые ставили себе на год. Все вокруг будут удивляться, как вам это удалось, но вы-то знаете, что заслужили!

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Весы

Не бойтесь брать на себя инициативу в работе. В вашем случае она не наказуема, а даже наоборот, будет поощрена. Если нужно, представляйте интересы ваших коллег, они точно такое оценят. Да и вообще, вы сейчас набираете оборотов в работе.

Скорпион

Сегодня у вас может быть встреча. И знаете, звезды говорят, что она будет одновременно романтической и деловой. Что вы уже себе такое задумали, Скорпионы?

Стрелец

Ваши мысли постоянно возвращаются в детство. Вспомните, о чем вы мечтали в детстве? Чего хотели достичь? Может, пришло время воплотить детскую мечту в реальность?

Козерог

Скорее всего, вы получите сегодня приглашение от друзей на какой-то крутой праздник или даже свадьбу. А там… там вам даже могут признаться в чувствах или сделать предложение, так что не смейте отказываться!

Водолей

Все, что связано с недвижимостью, пройдет сегодня наилучшим образом. Бронируйте отель именно сегодня. Заключайте сделку по квартире именно сегодня. Все пройдет как нельзя лучше!

Рыбы

Как насчет посетить мероприятие международного характера? Звезды говорят, что именно там вас ждет успех и вам точно все понравится. Задумайтесь.

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