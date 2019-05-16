Евровидение-2019 в Тель-Авиве будет богатым не только на выступления конкурсантов – сцена подарит нам встречу с такими звездами, как Мадонна, Верка Сердючка, Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст, Монс Сельмерлёв, Элени Фурейра, Гали Атари. Какие песни исполнят артисты на Евровидении-2019 – читайте в материале.

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Мадонна

Буквально несколько дней назад все были уверены в том, что Мадонна выступит на Евровидении. Стало известно, что поп-дива исполнит две песни из своего репертуара (одна из которых новая) за один миллион долларов.

Сейчас же все изменилось, и переговоры с певицей продолжены. Звезде уже пообещали гонорар в 1,3 миллиона долларов. Если поп-дива согласится на условия организаторов, то выступит на конкурсе в интервал-актах.

Верка Сердючка

Официально подтвердилось выступление Верки Сердючки (Андрея Данилко) на Евровидении-2019. Известно, что выступление состоится в одном из интервал-актов песенного конкурса.

Украинской артистка исполнит песню победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай «Toy».

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Нетта Барзилай

Певица Нетта Барзилай тоже споет песню «Toy», но несколько ее изменит. На Евровидении-2019, в первом полуфинале, поклонники звезды увидят новую версию победной композиции.

Нетта вернется на сцену и в финале конкурса, 18 мая, когда исполнит для зрителей свой новый трек.

Dana International

Dana International, победительница Евровидения-1998, выступит в одном из полуфиналов. Затем артистка, как и Нетта Барзилай, порадует зрителей и выступлением в финале песенного конкурса.

Кончита Вурст

Фаворитка Евровидения-2014 Кончита Вурст исполнит песню «Heroes», которая принадлежит победителю Евровидения-2015 Монсу Сельмерлёву.

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Монс Сельмерлёв

Сцену Евровидения-2019 порадует и победитель Евровидения-2015, а также ведущий Евровидения-2016 Монс Сельмерлев. Харизматичный шведский поп-певец исполнит попурри с композицией Элени Фурейры.

Элени Фурейра

Представительница Кипра на Евровидении-2018 Элени Фурейра развеселит слушателей композицией Верки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai».

Гали Атари

Победительница Евровидения-1979 Гали Атари также порадует своим выступлением. Израильская актриса и певица исполнит песню – «Hallelujah».

Кроме вышеперечисленных звезд, на Евровидении-2019 мы увидим звезду фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот. Напоминаем, что международный конкурс пройдет 14 мая (первый полуфинал), 16 мая (второй полуфинал) и 18 мая (финал).

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