Второй полуфинал Евровидения-2019 открывала Србуи Саргсян с песней «Walking Out» от Армении. Как выступила молодая и яркая участница на международном песенном конкурсе? Какое место прогнозируют букмекеры Армении? И как прокомментировал выступление Сергей Притула – читайте в материале.

Певица участвовала во многих песенных конкурсах. Заняла второе место в «Х-факторе» Армении, а также приезжала покорять Украину своим вокалом. В 2018 году твердо решила представить свою страну на международном песенном конкурсе.

Србуи Саргсян вытянула первый номер на жеребьевке, поэтому Армения открывала второй полуфинал Евровидения-2019. Песня «Walking Out» отличилась от других конкурсных композиций своим современным звучанием и ритмом.

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Несмотря на множество положительных комментариев в сети, а также поддержку соседних стран, букмекеры не прогнозируют Армении попасть в пятерку лидеров. Однако все еще может измениться.

Во время исполнения композиции, на сцене появлялись огненные вспышки. Несомненно, часто используемый трюк, с помощью которого многие страны побеждали музыкальный конкурс. Поможет ли это Србуи Саргсян привезти песенный конкурс в Армению – узнаем в финале Евровидения-2019.

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А вот Сергей Притула прокомментировал выступление Армении двояко. Песня понравилась, однако напомнила известный хит группы Imagine Dragons «Believer».



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