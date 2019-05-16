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Евровидение-2019: второй полуфинал международного конкурса (Анонс)

16.05.2019

Уже сегодня в 22:00 на телеканале СТБ второй полуфинал Евровидения-2019. За место в финале будут бороться участники от таких стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан. Анонс Евровидения-2019 смотрите в материале.

евровидение 2019

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019
Сегодня пройдет второй полуфинал Евровидения-2019. На телеканале СТБ в 22:00 поклонники международного конкурса смогут оценить выступления всех участников второго полуфинала. Напоминаем, что на сцене Евровидения будут бороться за участие в финале 18 конкурсантов.

Video: Евровидение-2019: второй полуфинал международного конкурса (Анонс)

Евровидение 2019 - крупнейший музыкальный конкурс Европы, который стартует 16.05.2019 в Тель-Авиве. Не пропустите прямые трансляции конкурса Евровидение 2019 на телеканале СТБ

После первого полуфинала изменились и ставки букмекеров. Сейчас в тройку лидеров входят такие участники: Дункан Лоуренс – Нидерланды, Джон Лундвик – Швеция, Кейт Миллер-Хейдке – Австралия. К слову, Дункан и Джон выступят во втором полуфинале.

Больше по теме: Евровидение-2019: букмекеры назвали новую тройку лидеров

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