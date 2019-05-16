Евровидение-2019: почему Украина не будет голосовать

Жители Украины не смогут голосовать за конкурсантов, поскольку страна отказалась от участия в Евровидении-2019. Об этом сообщила в конце февраля глава делегации международного конкурса Оксана Скибинская. К слову, несмотря на это, трансляция все равно будет. Подробнее – в материале.

Евровидение 2019: смотреть второй полуфинал 2019 от 16.05.2019 – онлайн-трансляция



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Украинцы не смогут проголосовать за своего фаворита на Евровидении-2019, поскольку страна не будет участвовать в конкурсе. Напоминаем, что победительница Нацотбора MARUV отказалась подписать договор с НОТУ. Вслед за певицей последовал негативный ответ от Freedom Jazz и Kazka. Поскольку артисты не выиграли конкурс, они не считали правильным ехать в качестве представителя от Украины на Евровидение-2019.

Несмотря на этот грустный факт, по словам представителей НОТУ, трансляция конкурса не отменена. Об этом заявила глава делегации международного конкурса от Украины Оксана Скибинская: «Это будет так же, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим».

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Евровидение-2019 пройдет 14 мая (первый полуфинал), 16 мая (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авиве.

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