Норвегию представит группа KEiiNO с композицией «Spirit in the Sky». Музыканты выступят в Тель-Авиве во втором полуфинале 16 мая. Подробнее о конкурсной песне участников Евровидения-2019 и о группе – в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16 мая 2019

Больше по теме: Евровидение-2019: Италия выбрала представителя на песенный конкурс

KEiiNO – «Spirit in the Sky»

В состав норвежской группы KEiiNO входят саамский рэпер Фред-Рене Бульо и певцы Том Хьюго Хермансен и Александра Ротан. Основали коллектив Том и Алекс Олссон. Именно они составили набросок песни, главной идеей которой была борьба за равные права независимо от этнической принадлежности, гендерной идентичности, сексуальности.

Норвежско-саамская группа сочетает в своем творчестве поп, электронику, танцевальную музыку и йойк.

В мае KEiiNO представит Норвегию на Евровидении-2019 с композицией «Spirit in the Sky». В конкурсной песне музыканты совместили английский и саамский языки, а также поп-музыку и йойк.

Больше по теме: Евровидение-2019: букмекеры назвали новую тройку лидеров

Известно, что за право представлять Норвегию боролись 10 исполнителей на «Melodi Grand Prix 2019».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ