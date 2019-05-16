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Евровидение-2019: Мадонна прибыла в Тель-Авив и готовится к выступлению

16.05.2019

В день первого полуфинала Мадонна прилетела в Израиль. Звезда прибыла на частном самолете миллиардера в сопровождении 135 человек. Певица уже готовится к выступлению на Евровидении-2019. Подробнее читайте в материале.

мадонна

В сопровождении 135 человек Мадонна прибыла в Тель-Авив. Сейчас звезда вовсю готовится к своему выступлению. В издании «The Jerusalem Post» сообщили, что певица прилетела на частном самолете миллиардера Сильвана Адамса. Напоминаем, что именно он согласился заплатить поп-диве за выступление на Евровидении-2019.

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Мадонна уже успела опубликовать в Instagram, как она готовится к выступлению.


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Публикация от Madonna (@madonna)

На видео можно увидеть детали сценического костюма звезды. Кожаный корсет, «острый» лиф и пиратская повязка – именно в таком наряде артистка будет выступать на международном конкурсе Евровидение-2019.

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