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Евровидение-2019: как выступила участница от Румынии Эстер Пиони

16.05.2019

Участница Евровидения-2019 от Румынии выступила под номером 6 с песней «On a Sunday». Эстер Пиони (Ester Peony) считает, что ей выпала большая честь представлять страну. Смогла ли она спеть на все 100%, и получилось ли у нее создать гармоничный образ? Читайте в материале.

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эстер пиони евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovosion.tv

Эстер Пиони, она же Александра Крецу, победила в румынском национальном отборе на песенный конкурс Евровидение 17 февраля 2019 года. Изначально девушка даже не могла поверить в то, что именно она смогла получить это почетное право. Эстер Пиони (Ester Peony) с большой ответственностью отнеслась к международному конкурсу.

В Румынии во время отбора на Евровидение зрители отдали ей всего место, а вот жюри  наивысшие балы. Сергей Притула комментируя выступление представительницы Румынии отметил, что в случае Эстер Пиони песня и номер живут отдельной жизнью. Помешает ли это исполнительнице попасть в финал покажет только время, а сейчас время насладиться номерами остальных участников.

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