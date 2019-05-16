Участница Евровидения-2019 от Румынии выступила под номером 6 с песней «On a Sunday». Эстер Пиони (Ester Peony) считает, что ей выпала большая честь представлять страну. Смогла ли она спеть на все 100%, и получилось ли у нее создать гармоничный образ? Читайте в материале.

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Эстер Пиони, она же Александра Крецу, победила в румынском национальном отборе на песенный конкурс Евровидение 17 февраля 2019 года. Изначально девушка даже не могла поверить в то, что именно она смогла получить это почетное право. Эстер Пиони (Ester Peony) с большой ответственностью отнеслась к международному конкурсу.

В Румынии во время отбора на Евровидение зрители отдали ей всего место, а вот жюри — наивысшие балы. Сергей Притула комментируя выступление представительницы Румынии отметил, что в случае Эстер Пиони песня и номер живут отдельной жизнью. Помешает ли это исполнительнице попасть в финал покажет только время, а сейчас время насладиться номерами остальных участников.

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