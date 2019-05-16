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Евровидение-2019: как выступила участница от Ирландии Сара МакТернан

16.05.2019

Ирландию представила Сара МакТернан с песней «22». На международном конкурсе Евровидение-2019 Сара МакТернан выступила в первой половине второго полуфинала. Чем необычным удивила артистка? Читайте в материала прямо сейчас!

Сара МакТернан — ирландская певица и автор песен. Девушка получила известность благодаря участию в «Голос Ирландии»-4. На слепых прослушиваниях Сара настолько хорошо спела, что все судьи развернулись. А Евровидение-2019 — это еще одна музыкальная вершина, которую певица готова покорить.

Сара МакТернан стала представителем Ирландии. Талантливая девушка выступила с ретро-треком «22». Постановка, номер, да и сама композиция передавали состояние влюбленности.

Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула рассказал, что Ирландия самая успешная страна-участница известного музыкального конкурса. На ее счету семь побед. Но последние 20 лет островному государству откровенно не везло. С 2013 по 2017 годы представители Ирландии не могли выйти из полуфинала. Возможно, сегодня удача на стороне Сары МакТернан? Узнаем совсем скоро!

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