Евровидение-2019: как выступила представительница Дании Leonora

На Евровидении-2019 Данию представила юная исполнительница Leonora (Леонора) с песней «Love is Forever». Вокалистка сочетает в своей песне 4 языка: английский, датский, немецкий, французский. Удалось ли впечатлить слушателей сказочной композицией, и как прокомментировал выступление Сергей Притула – читайте в материале.

Леонора Джепсен получила право представить Данию на Евровидении-2019, выиграв Гран-при датской «Мелоди-2019». С того момента началась подготовка к международному песенному конкурсу. Песня, с которой девушка выступила под 6-м номером, отличилась своей легкостью и «сказочностью».

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Постановка номера соответствовала задумке: на сцене был установлен большой стул, на котором разместилась певица с бэк-вокалом. Ведущему Сергею Притуле сцена напомнила всемирно известную фотографию строителей Эмпайр-стейт-билдинг.



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