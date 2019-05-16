Участник от Швейцарии — Лука Хэнни — вышел на сцену с песней «She Got Me» в первой половине второго полуфинала Евровидения-2019. Постановка музыканта покорила сердца многих девушек. Как же выступил Лука Хэнни? Узнайте в материале!

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Швейцарию на международном конкурсе представил певец и автор песен из Берна — Лука Хэнни. Он стал популярным в 2012 году после участия в 9 сезоне «Deutschland Sucht Den Superstar». А сегодня уже покорял сцену Евровидения.

«She Got Me» — конкурсная композиция, что была написана самим музыкантом в соучастии с командой национальных и международных композиторов. Изюминкой трека является его ритмические и ближневосточные элементы. Номер представителя Швейцарии удивил, наверное, большинство любителей известного конкурса.

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Многие утверждают, что Лука Хэнни выглядит, как швейцарская копия Джастина Тимберлейка. Сергей Притула рассказал, что Лука очень разносторонний парень, который занимается многими делами. Комментатор Евровидения-2019 описал парня так:

«И швец, и жнец, и на трубе игрец».

Лука Хэнни родился в семье музыкантов. Первый музыкальный инструмент, которым он научился владеть, были ударные. После этого парень освоил фортепиано, гитару и стал хорошим вокалистом. Лука начал строить сольную карьеру еще в 17 лет. А теперь уверенно покоряет сцену самого популярного конкурса в Европе!

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