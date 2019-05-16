Юрий Векленко (Jurij Veklenko) представил Литву на международном конкурсе Евровидение-2019. Сегодня музыкант выступил с ритмичной песней «Run with the Lions». Чем запомнилось его выступление? Узнайте в материале!

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Большой путь прошел Юрий Векленко для того, чтобы наконец-то самому представить страну на Евровидении. В этом году литовский певец выступил на международном конкурсе с песней «Run with the Lions». На сцене парень не скрывал уверенности в себе.

Ранее артист заявлял, что к подготовке в музыкальному конкурсу он хотел воспользоваться помощью зарубежных специалистов. Но поможет ли ему это пройти в финал?

Сергей Притула не смог не прокомментировать выступление участника от Литвы. Известный ведущий и комментатор Евровидения-2019 сказал, что в жилах Юрия течет и литовская, и украинская кровь:

«Юрий Векленко — тот, за кого украинцы должны болеть. Ставим парню «лайк» за упрямство, ведь он семь раз пытался поехать на Евровидение и представлять свою страну».

Напомним, в 2015 году певец повторно принимал участие в отборе на Евровидение – в составе «Rollikai». Юрий так и не смог получить желаемой победы, но все-таки отправился на Евровидение-2015. Певец выступил в качестве бэк-вокалиста дуэта, в состав которого входят Моника Линките и Вайдас Баумила.

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